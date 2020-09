Jackie Stallone nie żyje. Mało kto wie, że była rumpologiem

Jackie Stallone nie żyje. Miała 98 lat

"Dziś rano straciliśmy naszą matkę, Jackie. Była matką czwórki dzieci: Tommy'ego, Sylvestra, Frankiego i mojej zmarłej siostry Toni Ann. Była niezwykłą kobietą – codziennie trenowała, była pełna odwagi, nieustraszona. Umarła we śnie, tak jak sobie życzyła" – napisał.

"Trudno było jej nie lubić, była osobą bardzo ekscentryczną i ekstrawagancką. Nigdy nie nosiła maski, to była rewolucyjna dziewczyna (...). Kiedy znasz kogoś od 70 lat, jest ciężko i smutno. Miała siedmioro wnuków i troje prawnuków. Mój brat Sylvester opiekował się nią jak królową przez całe jej życie. Nigdy już do niej nie zadzwonię, żeby mogła krzyczeć na mnie, dlaczego nigdy się nie ożeniłem. Wszyscy kochaliśmy ją i jej chęć przetrwania i zwycięstwa. Zawsze będę za tobą tęsknić, mamusiu" – zakończył.

Przez wielu Jackie Stallone była nazywana "królową Hollywood". Sama również o sobie tak mówiła. W swojej karierze była tancerką, ale również gościła w wielu programach rozrywkowych, odegrała również epizod w filmie "Laski z plaży". Do końca pozostała bardzo aktywna zawodowo, szczególnie na swoich profilach w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła tysiące fanów.

Jej największą pasją była astrologia, zajmowała się również rumpologią, czyli wróżeniem z pośladków. To pseudonauka, podczas której bada się nierówności, dołki, brodawki, pieprzyki czy fałdki na pośladkach. Można to porównać do wróżenia z dłoni. "Dzięki temu można poznać charakter danej osoby, lepiej zrozumieć wydarzenia, jakie miały miejsce w jej przeszłości, a także odkryć jej przyszłość" – tłumaczyła Jackie Stallone na swojej stronie internetowej.