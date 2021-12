Jada Pinkett Smith cierpi na łysienie. Pokazała fanom, z czym musi się mierzyć

50-letnia Jada Pinkett Smith mówi otwarcie o łysieniu, czyli chorobie, z którą zmaga się już dobrych kilka lat. Aktorka pierwszy raz opowiedziała o tym publicznie w 2018 roku podczas swojego programu "Red Table Talk". Wspomniała wtedy chwile, gdy zatrwożona obserwowała nadmierne wypadanie włosów. – To było przerażające, kiedy to się zaczęło. Któregoś dnia byłam pod prysznicem, a chwilę potem trzymałam w dłoniach pełno włosów. To był jeden z tych momentów w moim życiu, kiedy dosłownie trzęsłam się ze strachu – mówiła w talk-show żona Willa Smitha.