Pies odgryzł jej całą górą wargę. Uczy się na nowo, jak pokochać odbicie w lustrze

"Napisanie tego, co chcę przekazać, jest bardzo trudne. Czasami nie wiemy, dlaczego coś nam się przytrafia. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego to przydarzyło się akurat mi. To niewiarygodne, jak życie może się drastycznie zmienić w zaledwie ułamek sekundy. Staram się być jak najbardziej pozytywna w tej sytuacji, ale szczerze mówiąc, boję się o swoją przyszłość. O to, czy będę mogła normalnie uśmiechać się i jeść. To jest początek bardzo długiej drogi do wyzdrowienia" – napisała zdruzgotana dziewczyna.