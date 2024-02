Jak długo powinno się myć włosy? Trzy minuty nie wystarczą

Pamiętaj przy tym, by nie nakładać szamponu bezpośrednio na głowę, lecz najpierw spienić go w dłoniach i skupić się na odcinku włosów przy skórze. Końcówki nie wymagają dodatkowego pocierania, za to potrzebują odżywienia. Co ciekawe, odżywkę powinno się wczesywać grzebieniem dla lepszych efektów. Dokładne spłukiwanie wszystkich produktów z kosmyków jest również krokiem nie do ominięcia.