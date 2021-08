Jak dobrać zasłony do salonu?

Czy sposób upięcia zasłon ma znaczenie?

Sposób upięcia zasłon również ma spore znaczenie, jeśli chodzi o wygląd wnętrza. Możesz pozostawić je rozpuszczone i zsunięte do rogów karniszy. To najpopularniejszy sposób ich użytkowania na co dzień pasujący do każdego stylu aranżacji wnętrza. Korzystaj także z nowoczesnych spinek do zasłon o różnej stylistyce, a na pewno całkowicie odmienisz wnętrze.