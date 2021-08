Oświetlenie sufitowe - jakie wybrać, by było funkcjonalne?

Na co zwracać uwagę, kupując oświetlenie sufitowe?

Kiedy kupujesz oświetlenie sufitowe do swojego domu lub mieszkania, dobierz je tak, aby pasowało nie tylko stylistycznie co całej aranżacji wnętrza, ale także było funkcjonalne. Odpowiednio duża ilość światła to kluczowa kwestia, dlatego sprawdzaj moc żarówek i ich wielkość. Zwracaj uwagę na stylistykę lamp, ale także sposób ich montażu. W nowoczesnych wnętrzach o wiele lepiej sprawdzą się lampy przysufitowe, które nie odstają nadmiernie od powierzchni ściany, a wszelkie elementy montażowe są ukryte pod pokrywą. Do wysokich wnętrz wybierz zwisające oświetlenie w postaci żyrandolu.