Jak udekorować salon w zgodzie z trendami? Zainspiruj się

Kiedy wybierzesz klasyczne meble, ozdobne dywany oraz tradycyjnie białe ściany, stworzysz z kolei aranżację typu retro, która doda nieco ciepła całemu wnętrzu. Warto wybrać tę formę, jeśli wszyscy domownicy cenią sobie spokój, komfort i dużą ilość ozdób w pomieszczeniu. Ciekawostką jest to, że obecne trendy wskazują też na możliwość wykorzystania wielu motywów roślinnych oraz kwiatów we wnętrzach. Modny salon to taki, w którym znajduje się wiele roślin doniczkowych sprawiających, że wnętrze staje się przytulne, a jednocześnie zbliżone do natury.