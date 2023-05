Jak mieć piękne i lśniące włosy? Trycholog mówi o złotej zasadzie

W dzisiejszych czasach wzrasta liczba zachorowań na choroby autoimmunologiczne. Niestety z uwagi na toczący się stan zapalny, jednym z objawów może być właśnie wypadanie włosów. Kolejnym z czynników mogą być niedobory witaminowe — niestety żyjemy szybko i również tak jemy. Często nie zwracamy uwagi na jakość posiłków, co przekłada się na niedostarczanie mikro i makroelementów do naszego organizmu, a to ma wpływ na jakość i kondycję włosów. No i oczywiście: stres, który powoduje ciągłe napięcia, przekładające się na słabe ukrwienie skóry głowy.