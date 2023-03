Co na wypadające włosy? Tiktokerki oszalały na punkcie tej mikstury

Z całą pewnością można do nich zaliczyć wywar z rozmarynu. Wcierany w skórę głowy, pobudza krążenie krwi, sprawiając, że włosy nie tylko znacznie mniej wypadają, ale także lepiej rosną. Warto również wiedzieć, że olejek stworzony na bazie tej rośliny działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo i grzybobójczo, co pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia łupieżu. Nie każdy też wie, że może pomóc ochronić naturalny kolor włosów.

Wszystko, co przyda nam się do stworzenia wcierki z rozmarynu, najprawdopodobniej znajdziemy we własnej kuchni. Do wywaru na miesięczną kurację potrzebujemy: