Jak nie skrzywdzić osób w kryzysie? Ekspertka mówi, czego nie robić

Tymczasem najlepszą pomocą w tej sytuacji może być właśnie towarzyszenie w płaczu. Nie oznacza to, że należy usiąść i płakać z tą osobą. Chodzi o to, żeby być obecnym i nie zatrzymywać łez, bez mówienia, że nie ma powodu do płaczu, bez zaprzeczania. Można wtedy po prostu wysłuchać tego, co osoba chce powiedzieć albo pobyć z nią w ciszy. Można zapytać, czy jest coś, czego teraz potrzebuje. Jeśli ktoś tego potrzebuje, można go przytulić, przytrzymać za rękę, ale jeśli ktoś się na to nie zgadza, to uszanujmy to. W tej kwestii warto zachować ostrożność i uważność na granice drugiej osoby.