Białorusini nie chcą umierać za Łukaszenkę i Putina. Nie chcą też walczyć przeciwko Ukrainie

"Białoruś to nie Rosja"

- Nikt z tych, których znam, moich znajomych z Białorusi, nie popiera ani działań Putina, ani Łukaszenki - podkreśla Daria. - Białoruś to nie Rosja. Białorusini są teraz jeszcze bardziej zmotywowani do uwolnienia się od dyktatury Łukaszenki niż kiedykolwiek, ale są zabijani za publiczne mówienie czegokolwiek przeciwko reżimowi. Straciliśmy przez to zbyt wiele ludzkich istnień. Musimy znaleźć inną drogę do wyjścia z tej sytuacji - dodaje.