Jak nosić maseczkę, aby nie bolały uszy? Jest kilka sposobów

Tym sposobem, podpatrzonym od pielęgniarek, jest zastosowanie opasek na głowę. Do takiej bawełnianej, szerokiej opaski na włosy przyszywamy guziki, następnie na nie zaczepiamy gumki od maseczki ochronnej. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie kawałka cienkiej bawełny o długości około 40 centymetrów. Pasek materiału kładziemy na głowie i przewlekamy przez uszy maseczki, następnie wiążemy go z tyłu głowy. Film, który obrazuje, jak zastosować to rozwiązanie znajduje się na końcu artykułu.