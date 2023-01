Jak odmłodzić skórę twarzy? Oto przepis na domową maseczkę, która czyni cuda

Jogurt i awokado to duet do zadań specjalnych

Jak sprawić, by maseczka z jogurtu była jeszcze skuteczniejsza? Dodać do niej awokado. Wystarczy rozgnieść ¼ tego owocu i wymieszać z łyżką jogurtu naturalnego. Awokado zawiera bowiem witaminy A, C i E. Ta ostatnia jest szczególnie silnym przeciwutleniaczem, który wspiera w walce z wolnymi rodnikami – to one wpływają na szybsze starzenie się skóry. Nie bez powodu witaminę E nazywa się witaminą młodości.