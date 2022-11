Staw czoła lwiej zmarszczce. Jak się jej pozbyć bez botoksu?

By zmniejszyć ryzyko pojawienia się lwiej zmarszczki, przede wszystkim postaw na odpowiednią pielęgnację. Włącz do codziennej rutyny kosmetyki pełne składników o działaniu przeciwstarzeniowym. Szukaj takich, które zawierają retinol, matrixyl lub witaminę C. Warto pamiętać też o regularnym złuszczaniu naskórka. Przyspiesza to odnowę komórkową i stymuluje produkcję kolagenu. Dzięki temu zmarszczka gniewu będzie zdecydowanie płytsza i mniej widoczna.