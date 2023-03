Jak ona to robi? Małgorzata Foremniak promieniała na imprezie

Małgorzata Foremniak pojawiła się na evencie zorganizowanym z okazji 100-lecia Warner Bros. Discovery. W wiosennej stylizacji promieniała na ściance. Gwiazda sięgnęła nie tylko po modne kolory, ale także po ciekawy wzór, który dodał stylizacji nieco słodyczy i dziewczęcości. Czy majstrowała tam stylistka, czy to naturalna smykałka do mody Małgorzaty Foremniak? Co za różnica - efekt jest olśniewający.