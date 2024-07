Jak powiedzieć komuś, że brzydko pachnie? Ekspertka ma na to radę

Nadmierne pocenie to dość powszechny problem, dlatego warto powiedzieć o problemie w taki sposób, aby nie zranić, uczuć drugiej osoby. Specjalista dodała, że podczas rozmowy należy okazać zrozumienie i wsparcie.

Ekspertka uważa, że przekazanie komuś anonimowej wiadomości może być dobrym pomysłem, ale tylko wtedy, gdy robimy to z życzliwości. W takiej sytuacji nikt nie powinien poczuć się skrępowany. Jako przykład podaje treść wiadomości, w której delikatnie informujemy kogoś o problemie z nadmierną potliwością i proponujemy rozwiązanie.

