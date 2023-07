Problem z poceniem stóp? Te kosmetyki pomogą się z nim uporać

Sól do stóp ze skłonnościami do pocenia

Badania przeprowadzone w Specjalistycznym Laboratorium Badawczym pod kierownictwem lekarza dermatologa wykazały, że sól do stóp BINGOSPA skutecznie rozwiązuje pielęgnacyjne problemy stóp. Likwiduje nie tylko pocenie (skuteczność w hamowaniu pocenia wynosi 94 proc.), ale także obrzęki i pękanie skóry pięt. Do tego działa odprężająco i poprawia ogólny wygląd stóp (skuteczność 100 proc.). By móc cieszyć się takimi efektami, należy codziennie zafundować swoim stopom 15-minutową kąpiel w chłodnej wodzie z dodatkiem soli BINGOSPA. W jej składzie znajdują się m.in. wyciąg z mięty, olejek miętowy oraz siarczan magnezu i siarczan glinowo-potasowy.