Pralka nie będzie śmierdzieć. Trik za 2 zł zlikwiduje brzydki zapach

Mycie pralki to zadanie, które rzadko kojarzy się z przyjemnością. Osady z proszku lub płynu do płukania stanowią trudne do usunięcia wyzwanie, do tego potrafią gromadzić się w zaskakujących miejscach. Pralkę powinno się przemyć po każdym praniu, zwracając szczególną uwagę na szufladę na detergenty. Jeśli tego nie zrobimy, szybko pojawią się tam ciemne plamy, czyli po prostu pleśń. Tylko kto ma na to wszystko czas? Na szczęście istnieją sposoby, aby to zadanie uczynić mniej kłopotliwym.