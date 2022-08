Do czego służy pętelka z tyłu buta? Mało kto o tym wie

Zakładanie butów

Pierwszym i chyba najczęściej praktykowanym zastosowaniem pętelki jest pociągnięcie jej przy zakładaniu obuwia. Chwytając za nią, możemy łatwo wsunąć but na stopę. Ponadto, jeśli niewystarczająco przylegają nam do nóg, a podczas chodzenia przesuwają się do przodu, możemy przeciągnąć i przewiązać przez nie sznurówki. To sprawi, że but będzie lepiej przylegał do stopy i stanie się wygodniejszy.