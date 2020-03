Jak prawidłowo umyć ręce? Odpowiednia higiena kluczem do pozbycia się bakterii

Niestety, koronawirus dotarł do Polski. w związku z tym lekarze razem z innymi specjalistami rekomendują zwrócenie większej uwagi na dokładne mycie rąk. W końcu brudne ręce są najczęstszą przyczyną różnych infekcji oraz chorób. Praktycznie wciąż czegoś dotykamy, zarówno we własnym domu, jak i w komunikacji miejskiej czy w pracy. Mycie rąk zabija tysiące szkodliwych drobnoustrojów, ale w jaki sposób zrobić to prawidłowo?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prawidłowe mycie rąk pozwala na wypłukanie bakterii. (iStock.com, Fot: alex raths)

Prosty nawyk mycia rąk

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, zarówno WHO, jak i GIS zalecają częste mycie rąk wodą i mydłem, a w wyjątkowych okolicznościach również dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu. Nawyk mycia rąk jest oczywisty, ale niestety nie każdy tego przestrzega. Należy myć ręce po każdym skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, przed przygotowywaniem posiłków, po przyjściu do domu, po użyciu chusteczki do nosa, gdy zasłaniami dłonią twarz podczas kichania, etc. Jednak, nie wystarczy tylko namydlić dłonie i spłukać pod bieżącą wodą, trzeba to zrobić umiejętnie i prawidłowo.

Jak myć ręce w sposób prawidłowy?

Przede wszystkim do mycia rąk należy używać mydła oraz ciepłej wody. To podstawowe środki, które choć nie zabijają zarazków, to jednak doskonale usuwają je z powierzchni rąk. Pamiętaj, że prawidłowe mycie rąk powinno trwać od 15 do 30 sekund, ponieważ w tym czasie jesteś w stanie zmniejszyć liczbę bakterii nawet o 90% czy 99,9%! Jest to istotna kwestia, ponieważ wiele osób do tej pory myje ręce przez zaledwie 5 sekund. Dla jeszcze lepszej higieny rąk, ważne jest także ich osuszenie, ponieważ na mokrych albo wilgotnych dłoniach bakterie lepiej się osadzają.

Instrukcja mycia rąk opracowana przez WHO:

Po namydleniu dłoni, należy je umyć ocierając je o siebie. Myć należy również przestrzenie pomiędzy palcami, kciuki, wewnętrzną i grzbietową stronę dłoni, opuszki oraz nadgarstki. Po dokładnym namydleniu i wymyciu, spłucz ręce pod bieżącą, ciepłą wodą. Wytrzyj ręce w papierowy ręcznik do sucha, ale nie stosuj suszarek do rąk – osadzają się na nich drobnoustroje.

Materiały prasowe Podziel się

Pamiętaj, aby nie popadać w przesadę. Zbyt częste mycie rąk, zwłaszcza przy użyciu bardzo silnych środków i gorącej wody, może przyczynić się do uszkodzenia oraz wysuszenia skóry dłoni. W ten sposób łatwo osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Jeśli nie masz możliwości umycia rąk, postaraj się nie dotykać twarzy, szczególnie w okolicy ust. W ten sposób zmniejszysz ryzyko przeniesienia drobnoustrojów do organizmu, ale nie zwalnia to z obowiązku przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Zobacz także: Domowy płyn dezynfekujący do rąk. Prosty przepis naukowców

Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń podczas mycia rąk?

Zobacz, na co zwrócić uwagę:

dobrze się skup na tym, co robisz i nie wykonuj automatycznych odruchów nawet w domu;

nawet w domu; publiczna toaleta jest siedliskiem wielu zanieczyszczeń, dlatego staraj się nie dotykać przedmiotów znajdujących się w niej;

przedmiotów znajdujących się w niej; zbyt częste mycie rąk często może prowadzić do szkodliwych efektów ;

; myj ręce dokładnie i nie zostawiaj resztek mydła na skórze.