Jak przewozić kota lub psa samochodem? Praktyczne porady

Praktyczne wskazówki

Wiecie już, co grozi za nieprawidłowe przewożenie zwierzaka, jakie są wady I zalety różnych typów transporterów, więc warto jeszcze znać kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć stres związany z podróżą. Jeżeli zwierzę nigdy nie jechało samochodem, to warto najpierw zejść do garażu lub na parking I wpuścić pupila do środka, by zapoznał się z nowym środowiskiem. Jeżeli poczuje się pewnie, to możecie nawet włączyć silnik. Przewożąc kota lub psa w transporterze dobrym pomysłem jest umieszczenie w środku jego ulubionego kocyka lub poduszki, by choć odrobinę poczuł się jak w domu. Znajome zapachy redukują stres.