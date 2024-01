Jak przyśpieszyć porost włosów? Trycholożka ma konkretne rady

W przypadku COVID-19, ale także jakiegokolwiek innego wirusa, mamy do czynienia z łysieniem telogenowym, które jest odwracalne. Polega ono na tym, że po ok. 3 do 6 miesięcy od choroby zaczynają wypadać nam włosy, co jest swego rodzaju reakcją organizmu na problem, z którym przyszło mu się zmierzyć.