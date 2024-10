Jak rozpoznać oryginalne perfumy damskie? 6 szczegółów!

Producenci markowych perfum dbają o detale, a ich produkty są luksusowe, co dotyczy również ich oprawy, czyli opakowania. Natomiast oszuści proponujący podróbki chcą maksymalnie obniżyć koszty ich produkcji. Dlatego opakowanie "fałszywego" falkonu może pozostawiać wiele do życzenia.

Oryginalne perfumy damskie znajdują się w sztywnych kartonikach z grubszej tektury. Są też starannie owinięte celofanem, który idealnie przylega do opakowania.

Podróbka może znajdować się w miękkim kartoniku, który bywa pognieciony . Często jest on owinięty folią tylko po to, aby udawał oryginalne perfumy. Celofan jest wtedy niechlujnie, niedbale opięty na kartoniku i może od niego nieestetycznie odstawać.

Wiesz, że twoje ulubione damskie perfumy kosztują 500 zł, ale udaje ci się znaleźć sklep, w którym zapłacisz za nie jedynie 100 zł. Na pewno jesteś w siódmym niebie, ale… uważaj! W takiej sytuacji zrezygnuj z zakupu zapachu w podejrzanie niskiej cenie, gdyż prawdopodobnie jest to podróbka.

Oryginalny produkt może oczywiście kosztować nieco mniej np. z okazji Black Friday. Jednak jego cena będzie wtedy niższa maksymalnie o ok. 20%. Taką promocyjną ofertę zaproponuje uczciwy sprzedawca, od którego kupisz oryginalny zapach.

Każdy zapach ma swój kod seryjny. Znajduje się on zarówno na spodzie kartonika, jak i na flakonie. W obu tych miejscach powinien być on identyczny. Jeżeli tak nie jest, masz przed sobą podróbkę zapachu.

Jeżeli jednak na kartoniku i na szklanej buteleczce znajduje się ten sam kod, ale ciągle masz wątpliwości co do oryginalności perfum, możesz sprawdzić jego autentyczność w sieci. Na pewno będzie on umieszczony na stronie producenta zapachu.