Jak siadać na fotelu ginekologicznym? Lekarka wyjaśnia

"Po przygotowaniu do badania podejdź do fotela" - podkreśla na początku. Czym jest przygotowanie do badania? Chodzi o rozebranie się z dolnej części garderoby, spodni i bielizny. Często w gabinetach ginekologicznych są specjalne spódniczki, którymi można się zakryć, a także specjalne nakładki na stopy lub buty, żeby czuć się maksymalnie komfortowo.