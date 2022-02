Jak się rozstać, żeby być razem

Wystarczyło chwilę podrążyć, żeby odkryć, co właściwie jest stawką w tej wojnie. Wielu z tych klientów szybko przyznawało, że tak naprawdę chcą się odegrać na partnerze za to, jak fatalnie – we własnym mniemaniu – zostali potraktowani. W tym dążeniu do sprawiedliwości chodziło o coś znacznie poważniejszego niż równy podział ręczników kąpielowych, kubków do kawy i prawie przeterminowanych kart podarunkowych do Rossmanna. Ból i cierpienie też miały przypaść obu stronom po równo. Inaczej powstałoby wrażenie, że temu potwornemu eks wszystko uszło płazem, że wygrał w tym starciu. W dodatku skoro ktoś wygrał, to w oczywisty sposób ktoś inny musiał przegrać, a dla moich klientów wizja porażki była czymś nie do zniesienia.