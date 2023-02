Jak ubrać się na walentynki? Czerwień nie jest obowiązkowa

Święto Zakochanych? My proponujemy celebrowanie miłości w każdej formie – romantycznej, rodzinnej, przyjacielskiej czy do samej siebie. I choć absolutnie nie ma nic złego w tym, by uczcić walentynki w wygodnym dresie pod ulubionym kocem, to my mamy propozycje stylizacji dla tych kobiet, które chcą spędzić ten dzień bardziej uroczyście w eleganckim miejscu.