Powiedziała "tak" w walentynki. "Pierwsze, co zobaczyłam, to rozsypane płatki czerwonych róż"

- Zacznę od tego, że niczego się nie spodziewałam. Naprawdę. Mój chłopak totalnie mnie zaskoczył. Nie planowaliśmy nic specjalnego na walentynki, bo wychodzimy z założenia, że miłość należy celebrować codziennie, a nie "od święta". Dlatego też nie brałam wolnego, normalnie poszłam do pracy, ale gdy wróciłam do domu zastałam coś, co zapamiętam do końca życia - opowiada Monika w rozmowie z Wirtualną Polską.