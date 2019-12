Jak usunąć plamę z czerwonego wina? Zabezpiecz się przed świętami

Czerwone wino często gości w domach Polaków. To najpopularniejszy trunek podczas Wigilii pracowniczych, a także podczas obiadów świątecznych. Zdarza się jednak, że zamiast do żołądka trafia wprost na białą koszulę lub obrus wigilijny. Jak wybrnąć z kłopotliwej plamy?

Plamy po czerwonym winie należą do jednych z najcięższych. Jednak są niezastąpione sposoby, jak się ich pozbyć. Nawet tych starych i zaschniętych. Jeśli biała koszula jest zaplamiona czerwonym winem lub plamy powstały na śnieżnobiałym obrusie, nie załamuj rąk. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniej metody do rodzaju tkaniny.