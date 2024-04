Jak wygląda starszy syn Pawła Deląga? To skóra zdjęta z ojca

Oprócz bycia utalentowanym aktorem Paweł Deląg prywatnie jest ojcem dwóch synów. Chociaż artysta rzadko kiedy w wywiadach opowiada o dzieciach, gdy już to robi, mówi o nich same pozytywy. Okazuje się, że starszy syn Deląga, który obecnie ma 31 lat, poszedł w ślady ojca i działa jako producent filmowy.

W 2022 roku aktor wraz z obojgiem synów pojawił się w studiu "Dzień Dobry TVN". To właśnie wtedy Paweł Deląg przyznał, że został dziadkiem, a Paweł Deląg Junior oraz jego ukochana Ada, doczekali się córeczki.

Mikołaj Deląg to z kolei młodszy syn Pawła Deląga. 24-latek także zdecydował się na karierę aktorską. Wraz z ojcem i bratem dołożył swoją cegiełkę w jednym filmów dokumentalnych "Human to Human", który poświęcony jest uchodźcom z Ukrainy.

