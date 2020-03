Jak wzmocnić odporność? Proste patenty dla poprawy samopoczucia i zdrowia

W okresie przejściowym, warto zadbać o swoją odporność, aby zapewnić sobie ochronę przed groźnymi wirusami. W świetle ostatnich doniesień o koronawirusie, eksperci apelują o większą ostrożność oraz o niebagatelizowanie objawów przeziębienia i grypy. Jak wzmocnić odporność? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Jak wzmocnić odporność i nie chorować?

Odporność można wzmocnić na wiele prostych sposobów. Choć według ekspertów, od stycznia do marca jesteśmy znacznie bardziej narażeni na wirus grypy , to jednak nie oznacza, że musimy w tym czasie zachorować. Warto wzmocnić swój układ immunologiczny jeszcze przed złapaniem infekcji, ponieważ dzięki temu łatwiej zminimalizować ryzyko zachorowania na przeziębienie czy grypę. Dzięki wzmocnieniu odporności, organizm samodzielnie będzie w stanie bronić się przed wirusami oraz bakteriami . Limfocyty produkują związki chemiczne, które unieszkodliwiają drobnoustroje, więc warto zadbać o białe ciałka krwi .

Przede wszystkim higiena osobista

Zdrowa dieta dla odporności

Obok higieny, równie ważnym czynnikiem wpływającym na wzmocnienie odporności jest zbilansowana dieta . Mało osób uświadamia sobie, że ciągły stres, brak odpowiedniej ilości snu czy niezdrowe jedzenie mają bezpośredni wpływ na wzrost zachorowania na infekcje. Warto dodać do swojej diety ulubione warzywa i owoce oraz czosnek i cebulę , które są bakteriobójcze. Również kiszonki, ryby i produkty mleczne są naturalnymi probiotykami . Dla odporności zacznij zażywać także witaminę D regulującą układ odpornościowy .

Lepsza odporność przez ruch i sen

Nie musisz decydować się na ciężkie treningi na siłowni, wystarczy kilka umiarkowanych ćwiczeń, dzięki którym przyczynisz się do wzrostu aktywności leukocytów . Dla wzmocnienia odporności zacznij chodzić na dłuższe spacery, pobiegaj, zacznij jeździć na rowerze lub idź na basen. Zadbaj także o higienę snu, ponieważ osoby sypiające minimum 7-8 godzin dziennie są mniej podatne na infekcje. Zrezygnuj z ulubionych używek i zacznij wcześniej kłaść się spać.

Wzmocniona odporność dzięki suplementom

Oczywiście, układ odpornościowy można wzmocnić także poprzez wdrożenie suplementacji witamin i minerałów. Warto zrobić to z głową, aby zadbać o swój organizm. Najlepiej sięgać po preparaty z roślinnymi wyciągami: z czarnego bzu, dzikiej róży, aceroli czy kwiatu lipy. Można także dla odporności łykać rutynę, witaminę C oraz ekstrakty z żeń-szenia. Nim wprowadzisz do codziennej rutyny wybraną suplementację, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ nie można przesadzić z ich nadmiarem.