Jak zajrzeć do innych "od środka", czyli o mentalizacji słów kilka

Anna Król-Kuczkowska, psychoterapeutka i psycholożka: Jeśli miałabym podać najkrótszą i najprostszą definicję, to powiedziałabym, że mentalizacja to zdolność do myślenia o uczuciach i do czucia myśli. Gdyby tę definicję rozwinąć, to można powiedzieć, że to zdolność do myślenia o tym, co samemu się czuje oraz o tym, co - być może - czują inni. A tego nigdy na pewno nie wiemy, możemy się co najwyżej od nich dowiedzieć.