Pożądanie responsywne. "Warto uczyć się siebie i dawać partnerowi wskazówki"

To trochę tak, jakby czekać na coś, co może nigdy nie nastąpić. To narastające napięcie może później eksponować się w zadaniach dnia codziennego, jak choćby niewyrzucone śmieci. To trochę tak, jakby ludzie nieświadomie robili sobie na złość. Jest też inne tego oblicze. Czekanie na pożądanie responsywne to oddawanie innej osobie odpowiedzialności za własną seksualność, kiedy to ta osoba będzie wiedziała o mnie więcej niż osoba, której to dotyczy. To nie tak, że za każdym razem wiem, co mi najlepiej dziś zrobi, ale to zdecydowanie też nie tak, że to zawsze inna osoba przejmie odpowiedzialność za moje potrzeby. Warto uczyć się siebie i dawać wskazówki sobie wzajemnie.