Co to jest cebulowa teoria szczęścia? "Szczęście jest stałe, to nie chwilowa euforia"

Psycholog społeczny i wykładowca akademicki Janusz Czapiński stworzył teorię, według której człowiek jest w stanie nawet po największym życiowym kryzysie wrócić do równowagi. Porównał on szczęście do cebuli, która składa się z warstw. Wola życia, dobrostan subiektywny i satysfakcje cząstkowe - to według niego właśnie warstwy szczęścia.