Jak zmieniają się trendy w świecie mody? Modelka z trądzikiem zrobiła w sieci furorę

W rozmowie z WP Kobieta przyznaje, że gdy ponad 10 lat temu zaczynała pracę na arenie międzynarodowej, ścieżka kariery modelki była jasno określona: nastoletnia dziewczyna przyjeżdżała do Nowego Jorku, gdzie spotykała się z agentami. Jeśli widzieli w niej potencjał to inwestowali czas i kapitał, by dobrze przygotować ją do castingów. Modelki, w które agencja wierzyła najmocniej, robiły pokazy na New York Fashion Week. W tym czasie poznawały stylistów odpowiedzialnych za kolejne zlecenia: kampanie i sesje zdjęciowe. Jeśli poszło im dobrze, jechały dalej: do Londynu, Mediolanu i Paryża.