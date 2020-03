Jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk? Poznaj proste i sprawdzone przepisy na płyn

Obecnie płyn do dezynfekcji stał się towarem deficytowym. Wszystko dlatego, że ludzie masowo wykupili zapasy tego rodzaju środków zarówno w drogeriach, jak i w aptekach. Na szczęście skuteczny i prosty płyn do dezynfekcji rąk można z powodzeniem zrobić w zaciszu własnego domu. Wystarczy zaledwie kilka składników do stworzenia idealnego płynu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Płyn do dezynfekcji warto mieć w zasięgu ręki. (iStock.com)

Dlaczego płyn do dezynfekcji?

Różnego rodzaju środki do dezynfekcji mają na celu niszczenie drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni rąk. Najczęściej są wykorzystywane do tego, aby odkazić miejsca skaleczone albo takie, na których znajdują się inne uszkodzenia Płyn do dezynfekcji działa bakteriobójczo, grzybobójczo, a czasem nawet wirusobójczo – jednak takie właściwości wykazują jedynie apteczne i profesjonalne preparaty. Domowy płyn do dezynfekcji wspomoże walkę z drobnoustrojami, ale nie zastąpi dbania o higienę osobistą.

Płyn do dezynfekcji rąk rekomendowany prze WHO

Spośród wielu przepisów na płyn do dezynfekcji rąk, niezwykłą popularność zyskał przepis rekomendowany przez WHO. Preparat idealnie sprawdza się jako środek odkażający, ale pamiętaj, że nie zastąpi on regularnego mycia rąk wodą z mydłem.

Do przygotowania 200 ml płynu do dezynfekcji potrzebujesz: 95-procentowego alkoholu etylowego ;

; wodę utlenioną;

glicerynę;

pojemnik z atomizerem (albo szklana buteleczka z dozownikiem);

kilka kropli olejku herbacianego.

Wystarczy, że wlejesz 165 ml alkoholu etylowego, po czym dodasz do niego 8,5 ml wody utlenionej. Następnie 3 ml gliceryny i 18 ml wody, a na koniec wpuścisz 2-3 krople olejku. Wszystko zmieszaj ze sobą i pozostaw na minimum 72 godziny. Po tym czasie woda utleniona zacznie działać odkażająco na drobnoustroje chorobotwórcze.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Lekarze stanęli na wysokości zadania. "Poza dwoma"

Jak zrobić prosty płyn do dezynfekcji rąk?

Banalnie prostym w wykonaniu płynem do dezynfekcji jest preparat przygotowany z zaledwie 3 składników. Jeden z wariantów płynu odkażającego: 60-procentowy alkohol;

8-10 kropel naturalnego olejku (np. herbacianego);

kilka kropel ekstraktu aloe vera.

Wszystkie wymienione składniki zmieszaj ze sobą i przelej do wygodnego pojemnika z dozownikiem.

Domowy przepis na płyn odkażający do powierzchni: 0,5 litra octu;

400 ml wody;

50 ml wody utlenionej.

Powyższy przepis sprawdzi się do oczyszczania i odkażania blatów i innych powierzchni płaskich w domu. Namoczoną w takim roztworze szmatką skutecznie przemyjesz, a przede wszystkim odkazisz przestrzenie znajdujące się wokół ciebie i twojej rodziny.