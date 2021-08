Jaką piżamę damską wybrać latem? Oto najciekawsze propozycje strojów do spania na ten sezon

Casualowy strój do spania w stylu młodzieżowym, czyli zestaw składający się z luźnego T-shirtu oraz szortów, to idealna propozycja dla kobiet, które cenią komfort i sportowy styl. Sprawdzi się w trakcie wyjazdów oraz wakacji jako niezobowiązujący i praktyczny strój do spania. Najciekawsze modele? Z uroczymi napisami na koszulce, ozdobione delikatnym wzorem lub z postaciami z bajek Disneya.