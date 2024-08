Jaki SUV dla kobiety? Przedstawiamy najlepsze modele dla pań

Podobnie jest w Europie i Polsce, a zakup samochodu to poważna decyzja. Niezależnie od tego, czy kupująca jest zapracowaną kobietą przedsiębiorcą, studentką czy mamą zajmującą się domem, posiadanie niezawodnego pojazdu jest niezbędne. Nikt nie chce częstych napraw ani konserwacji, zmieniać kół, bawić się naprawą silnika, wymianą oleju, dlatego pożądane jest, aby samochód był jak najbardziej niezawodny, ekonomiczny i nie wymagał dużego wysiłku w utrzymaniu.

Panie należą do najbezpieczniejszych uczestników ruchu drogowego. Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wylicza, że w 2023 roku kobiety spowodowały 23,7 proc. wypadków drogowych, trzy razy mniej niż mężczyźni. Kobiety, piesi uczestnicy ruchu drogowego, spowodowały niewiele ponad 31 proc. wypadków spowodowanych przez pieszych.

Jurorki wykorzystały testy organizacji EuroNCAP, która dokonuje niezależnych badań bezpieczeństwa samochodów, łącznie z testem zderzeniowym. Volvo XC90 uzyskał w nim bardzo dobry wynik. Nie jest to jedyny model marki z najwyższą oceną. W 2017 roku Volvo XC60 otrzymał pięć gwiazdek w teście bezpieczeństwa. Zmodernizowany XC60 otrzymał w testach IIHS tytuł Top Safety Pick, czyli najbezpieczniejszego samochodu 2024 roku.

Wiele kobiet szuka pojazdu charakteryzującego się niewielkim zużyciem paliwa, niedrogim w eksploatacji i objętym planem gwarancyjnym (co także oferuje Volvo), ponieważ to one często podejmują główną decyzję przy zakupie samochodu.