WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 majtkibieliznaporadnik kupującego Magdalena Tatar 3 godziny temu Jakie majtki na lato? Nie lekceważ tego dodatku Nosisz odpowiednią bieliznę do pory roku, aby uniknąć dyskomfortu i ewentualnych problemów zdrowotnych? Brawo. Jesteś w nielicznym gronie świadomych konsumentów. Niby każdy wie, że nieodpowiednie majtki utrudniają wentylację intymnych okolic, ale jakie właściwie wybrać? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Higiena i odpowiednia bielizna podniosą komfort życia w upalny dzień (Adobe Stock) Zdrowie okolic intymnych latem Nie tylko rodzaj majtek, ale odpowiednie nawyki higieniczne i rozsądne wybory zapobiegają nadpotliwości, powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i ewentualnych dolegliwości związanych z infekcjami okolic intymnych. Podstawa to higiena, regularna i staranna, ale też… delikatna. Okolic intymnych nie powinno się myć mydłem, które zanadto wysusza i negatywnie wpływa na stan ochronnej błony śluzowej. Lepsze będą odpowiednie płyny do higieny intymnej lub środki do mycia dla skóry wrażliwej, bez mydła w składzie oraz te na bazie naturalnych, delikatnych składników. Osuszanie skóry to kolejny ważny czynnik, który lekceważymy w ciepły dzień, bo np. po wyjściu z basenu lub spod prysznica czujemy przyjemny chłód, jeśli pozostawimy np. ręce i nogi wilgotne. W przypadku pachwin i okolic intymnych może to prowadzić do powstania warunków sprzyjających namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemne dolegliwości. Zdrowe nawyki w higienie intymnej Jeśli dokucza ci latem nadpotliwość w intymnych okolicach, sprawę może załatwić higiena delikatnym płynem i staranne osuszanie świeżym, czystym, bawełnianym ręcznikiem. Odpowiednio dobrany rozmiar i fason majtek może też wyeliminować wszelkiego rodzaju: otarcia, gniecenie i nadmierne pocenie (za ciasne, źle uszyte albo zabudowane, wysokie majtki mogą to wzmacniać). Pamiętajcie, że jeśli problem się nasila lub utrzymuje, lepiej nie lekceważyć konieczności wizyty u lekarza! Jaka bielizna na lato? Kiedy robi się gorąco, wybór bywa prosty – zakładamy na siebie jak najmniej ubrań. To samo dotyczy bielizny. Niestety, bo skąpe majtki bywają częściej wykonane z syntetycznych materiałów, z których nie powinno się nosić bielizny nigdy, a zwłaszcza latem. To bielizna z bawełny uchodzi za najlepszą dla skóry, także tej wrażliwej. Lepsza od zwykłej jest oczywiście ta organiczna i uprawiana ekologicznie, ale większość tkanin i dzianin bawełnianych zapewni nam wentylację, odprowadzanie wilgoci i komfort nawet w wysokich temperaturach. Dodatkowe zabezpieczenie dają wkładki antybakteryjne (najczęściej z materiałów z jonami srebra lub z wiskozy bambusowej). Majtki bambusowe – największe zalety Wiskoza bambusowa to miękki i delikatny materiał, z którego często szyje się bieliznę: najczęściej majtki i skarpety. Jego właściwości termoregulacyjne i higroskopijne sprawiają, że skuteczne pochłania wilgoć. Wiąże się z tym pewien mit dotyczący właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych. Majtki i skarpety bambusowe nie mają same w sobie takich właściwości. Jednak przez skuteczne pochłanianie wilgoci i dobrą wentylację utrudniają rozwój bakteriom i grzybom. Jeśli już stają się wilgotne, to szybko schną. Taka bielizna nie ma działania leczniczego, ale może pomóc nam w walce z przykrym zapachem. Ten typ bielizny i skarpetek nie zastąpi czynności higienicznych i nie zniweluje problemów zdrowotnych, ale przyda się, jeśli także latem nosimy służbowy, zabudowany uniform i pełne buty — choćby dla większego komfortu. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze