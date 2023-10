Jakub B. Bączek: Samotność nie pasuje nam do wizerunku

Samotność nam nie pasuje do wizerunku. Gdyby znana influcenerka powiedziała, że jest samotna, to to nie pasuje do treści, które publikuje na swoim Instagramie. Jeśli jakiś sportowiec powie, że jest samotny, to ktoś powie: "Za takie pieniądze, które dostaje za kopanie piłki, to niech nie narzeka". Dlatego do naszej książki zaprosiliśmy takie postacie jak Andrzej Seweryn, Marek Kondrat, Teresa Lipowska czy Marta Żmuda Trzebiatowska. Oni z odwagą mówią, że czują samotność, co mam nadzieję przyniesie ulgę tym, co się tej samotności boją.