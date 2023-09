Jolanta Kwaśniewska: Za chwilę będziemy inwentarzem obok krów i kur

Chciałabym się uszczypnąć i obudzić. Bo tak długo budowaliśmy ten dobrobyt, to poczucie bezpieczeństwa w zgodzie z konstytucją. Najbardziej jestem dumna z konstytucji, bo to mąż był przewodniczącym komisji konstytucyjnej, to jego podpis istnieje w dokumencie z 1997 r. Wiem, ile to kosztowało pracy i czasu. Dzisiaj to jest świstek papieru. Gdzie trójpodział władzy? Gdzie niezawisłe sądy? Poczucie bezpieczeństwa? Publiczna telewizja? Na każdym kroku to degrengolada. Martwi mnie, że część osób mówi, że "po prostu tak jest". I zaczynamy się w tym urządzać. Nie ma buntu, żeby coś zmienić. Uczciwie przeżyłam moje życie, ale dla was, dla młodych kobiet jest to niezwykle istotne.