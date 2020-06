Janusz Korwin Mikke o kobietach. "I tak w przyszłości podążają za mężczyznami"

"Nie ukrywam, że martwi mnie wyrażanie radości, że spadł procent popierających Konfederację mężczyzn. Moim celem jest mieć poparcie 40 proc. mężczyzn i 5 proc. kobiet. To mężczyźni torują drogę do zmian. Kobiety i tak w przyszłości podążają za mężczyznami" – napisał polityk w poniedziałek rano na Twitterze.

Janusz Korwin Mikke o kobietach

To nie pierwszy raz, kiedy Janusz Korwin-Mikke w tak skandaliczny sposób wypowiada się o kobietach. My cały czas w pamięci mamy wywiad, którego udzielił trzy lata temu dla WP. Powiedział w nim, że obecnie kobiety są krzywdzone bardziej niż kiedyś. "Kiedyś nikt nie mówił "ty idiotko", bo wszyscy wiedzieli, że kobiety są mniej inteligentne" - twierdził. Podczas tej rozmowy nie obyło się bez podważenia roli kobiet w polityce. A na deser zapytany o to, co o jego wypowiedziach na temat kobiet myślą żona i córka, stwierdził, że żona od lat mówi: "Gdybym ja była bardziej inteligentna od ciebie, to bym sobie znalazła faceta bardziej inteligentnego ode mnie".