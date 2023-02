Jeansy dla wysokich kobiet. Te modele będą idealne

Trzeba przyznać, że wysokie dziewczyny są pod wieloma względami na wygranej pozycji. Mogą np. z powodzeniem nosić spodnie z szerokimi nogawkami, które zdecydowaną większość kobiet bezlitośnie skracają i poszerzają w pasie. Wide leg jeans albo popularne szwedy, to jeansy, które kochają długie nogi i smukłe, długie sylwetki. Jeżeli jesteś wysoka i szczupła, koniecznie musisz mieć choć jedną parę w swojej szafie. Jeansy typu wide leg to ulubiony wybór Francuzek i trudno się dziwić – w zestawie z kardiganem, żakietem czy ramoneską wyglądają fantastycznie. Jeżeli nie czujesz się dobrze w spodniach rozszerzanych na całej długości, koniecznie przymierz model filare, czyli kultowe dzwony. To spodnie, które zaczynają się rozszerzać dopiero na wysokości kolan. Taki fason nie tylko nie wydłuży niepotrzebnie i tak już wysokiej sylwetki, ale może nawet znacząco poprawić jej proporcje. Do spodni – szwedów i dzwonów polecamy przylegającą górę, która zrównoważy szeroki dół. Obcisłe body lub golf i ramoneska to doskonały wybór.