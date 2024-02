Jedna buteleczka, m.in. 5 zastosowań do ciała, włosów, twarzy

3. Wygładzenie włosów

Olejek ze słodkich migdałów działa jak emolient nie tylko na skórę, ale też na włosy. Zamyka łuski włosów i zabezpiecza łodygi przed wysuszającym działaniem szamponu. Sprawdzi się więc jako pierwszy krok w trzystopniowej metodzie mycia OMO. Można nakładać go na same końcówki lub na całej długości włosów i po ok. 30 minutach zmyć go szamponem. Można także dodać kilka kropel do serum, maski lub odżywki. Jego działanie docenią szczególnie posiadaczki włosów wysokoporowatych, łamliwych, suchych i puszących się.