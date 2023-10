Jedno urządzenie, a dom czysty jak łza. Przyśpieszysz porządki i zapewnisz higieniczną czystość

Wiemy już, jak działa parownica, ale czy można wykorzystać ją do czyszczenia każdej wodoodpornej powierzchni? Jak najbardziej. Urządzenie wyposażone jest w kilka dysz i akcesoriów, które umożliwiają sprzątanie różnych powierzchni – od blatów kuchennych, przez płytki, podłogi, aż po odświeżanie wykładzin czy tapicerki. Np. dysza podłogowa EasyFix sprawnie, w wygodny sposób wyczyści podłogi ( z wyjątkiem drewna woskowanego i olejowanego). Do czyszczenia wykładzin tekstylnych możesz użyć specjalnej dyszy do dywanów. W zestawie dołączonym do parownicy znajdziesz akcesoria, które będą nieocenione przy usuwaniu zabrudzeń z płytek, płyt grzewczych, okapów, trudno dostępnych szczelin oraz fug. Dzięki dwustopniowej regulacji pary możesz dostosować jej natężenie do poziomu zabrudzeń.