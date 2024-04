Jego bratanica startuje z list Lewicy. "Nie każdy musi być konserwą"

O mandat europosłów powalczą najprawdopodobniej Wojciech i Dorota Kolarscy, stryj i bratanica. Co ciekawe, kandydować będą jednak z zupełnie innych partii. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości, a ona będzie reprezentować Lewicę.

W takim wypadku zmierzyłby się on ze swoją bratanicą, Dorotą Kolarską z Partii Razem, która jest "dwójką" na liście Lewicy w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Dorota Kolarska jest ekspertką Komisji Europejskiej do spraw transportu publicznego. Jak podkreśla, w parlamencie europejskim będzie stawiać między innymi na "rozwój zbiorkomu w kraju i w Europie."

"Kandyduję, bo chcę Europy zbudowanej na solidarności, sprawiedliwości społecznej i równości. Europy, w której bez względu na to, czy mieszkamy w Polsce, Niemczech czy Szwecji, będziemy mieć równe prawa do godnej pracy i płacy, do należytej opieki zdrowotnej czy dostępnego transportu zbiorowego. Chcę Europy dla ludzi, nie dla wielkiego kapitału. Europy społecznej i ekologicznej. Europy równych szans i wielkich możliwości" - napisała Kolarska w mediach społecznościowych.