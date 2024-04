Jego syn nosi oryginalne imię. W Polsce jest rzadko nadawane

Państwo Morawieccy swojemu starszemu synowi nadali imię Jeremiasz. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego, a dokładniej ze słów "Jirme-jahu", które można tłumaczyć "Jahwe, podnieś z upadku", co z kolei oznacza "wywyższony przez Boga". Warto również wiedzieć, że imię to nosił jeden z proroków. W Polsce obecnie nosi je ok. 2,5 tys. mężczyzn.