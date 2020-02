Jenna Dewan i jej wyjątkowe baby-shower. Zamiast balonów i konfetti modlitewny krąg z szałwii i kryształów

Jenna Dewan już wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Z tej okazji razem z partnerem wyprawiła baby shower, podczas którego w otoczeniu przyjaciół i rodziny świętowali nadchodzące narodziny pierwszego wspólnego dziecka. Uroczystość miała wyjątkowy charakter.

Cała impreza miała uduchowiony charakter, a zachwycona udanym przyjęciem Dewan, podzieliła się w sieci relacją z imprezy. "Mogę szczerzę powiedzieć, że to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu i gdybym mogła przeżywać, jakiś dzień w kółko, byłby to właśnie ten dzień (i narodziny Evie, oczywiście). Najpiękniejszy sposób na świętowanie, jaki mogłam sobie wyobrazić" – wyznała w opisie pod zdjęciem. Co więcej, Kazee wykorzystał wyjątkowe przyjęcie i oświadczył się ukochanej. Para miała więc kolejny powód do świętowania.