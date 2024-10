Ważny zabieg w październiku. Wiosną nie będzie ani jednego szkodnika

Pędraki to larwy, które mogą znacząco zniszczyć nasze uprawy. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zauważymy je w ogrodzie, chcemy się jak najszybciej ich pozbyć. Zdradzamy, jak to zrobić tanio oraz skutecznie.

Szkodniki glebowe to "cisi zabójcy" naszych upraw. Właśnie dlatego to niezwykle ważne, by dokładnie obserwować swoje rośliny, które mogą dawać nam jasne sygnały o tym, że dzieje się z nimi coś złego. Co można zrobić, by skutecznie ochronić ogród przed nieproszonymi gośćmi? To prostsze niż się wydaje.

Jak rozpoznać pędraki?

Pędraki to jedne z najgroźniejszych szkodników ogrodowych. Te małe białe robaki z czarnymi głowami żyją w glebie, gdzie zajadają się korzeniami m.in. trawy, warzyw oraz kwiatów. W ten sposób nie tylko je uszkadzają, ale mogą doprowadzić do ich obumarcia.

Stworzenia te można rozpoznać po ich charakterystycznym wyglądzie. Mają kształt litery "C", biało-żółty korpus z brązową głową i trzema parami nóg. Co ciekawe, osiągają nawet do kilku centymetrów długości. Mogą także żyć w glebie nawet kilka lat, dlatego ich obecność na naszej posesji może wiązać się z katastrofalnymi skutkami.

Warto pamiętać, że w glebie znajdziemy również wiele innych szkodników, które mogą mieć wpływ na nasze uprawy. Zalicza się do nich m.in. rolnice oraz drutowce.

Zrób to jesienią w ogrodzie. Szkodniki glebowe nie będą miały szans

Jesień to doskonały moment, by przygotować ogród na kolejne sezony. To właśnie w tym okresie możemy również zminimalizować ryzyko pojawienia się w glebie szkodników. W tym celu warto pamiętać o kilku czynnościach.

Po pierwsze dobrze jest przekopać ogródek. Dzięki temu istnieje duża szansa, że wykopiemy jaja złożone w glebie przez szkodniki, które pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych nie przetrwają.

Planując uprawy w ogrodzie, dobrze jest wybrać miejsca znajdujące się z dala od drzew i krzewów. To właśnie w nich szkodniki pojawiają się najczęściej. Oprócz tego należy pamiętać o regularnym usuwaniu chwastów nie tylko jesienią, ale również wiosną oraz latem. Ich korzenie stanowią bowiem łakomy kąsek dla stworzeń grasujących w glebie.

Nawet początkujący ogrodnicy powinni w swoich uprawach zastosować "aktywny płodozmian". Decydując się na uprawy, które mają posłużyć jako swego rodzaju nawóz, który może skutecznie odstraszyć szkodniki.

