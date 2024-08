Rozsyp po domu. Pozbędziesz się myszy

Ok, rozumiem

Jesień to czas, w którym w naszych domach mogą pojawić się myszy. Szukają w nich bezpiecznego schronienia i pożywienia. Choć wyglądają uroczo i stanowią ważną rolę w ekosystemie, nikt nie chce mieć ich w swoich czterech ścianach.

Jak pozbyć się myszy?

Mysz to niewielki ssak z rodziny myszowatych. Osiąga od 26 do 129 mm. Waży nie więcej niż 39 gramów. Latem można spotkać ją na polu czy w lesie. Jesienią, kiedy robi się chłodniej, szuka ciepłego, bezpiecznego schronienia. Wkrada się do szop, stajni, piwnic czy strychów, gdzie tworzy gniazdo. Rozmnaża się w zastraszającym tempie. Samica może mieć 10 miotów w ciągu roku.

Choć nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia człowieka czy zwierząt domowych, trzeba się jej pozbyć jak najszybciej. Myszy przenoszą liczne choroby, a także pozostawiają po sobie śmierdzące odchody.

Istnieje wiele sposobów na walkę z myszami. W takiej sytuacji większość z nas sięga po specjalne pułapki. To skuteczna, choć bardzo niehumanitarna metoda, bowiem złapane zwierzę kona godzinami.

Rozsyp po domu. Myszy uciekną w popłochu

Jak pozbyć się myszy bez użycia pułapki? Ssak jest bardzo wrażliwy na zapachy. Niektóre aromaty go przyciągają, a inne wręcz obrzydzają. Do tej drugiej grupy zalicza się m.in. cynamon. Przyprawa wydziela bardzo silny aromat, który odstrasza myszy. Jak wykorzystać go w walce ze szkodnikami? Zaopatrz się w kilka lasek cynamonu (najlepsze będą te pochodzące z Cejlonu). Umieść je w miejscach, w których można zauważyć obecność myszy. Po kilku dniach powinny wynieść się z domu.

W przypadku wyjątkowo upartych osobników możesz wspomóc się olejkiem eterycznym z cynamonu. Kupisz go w każdej aptece. Dodaj kilkanaście kropel do wody, a tak przygotowany roztwór przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj listwy i podłogi, a aromat cynamonu będzie unosił się w całym domu. Oprócz oleju cynamonowego możesz wykorzystać też olejek miętowy lub lawendowy, a także napar z rumianku.

