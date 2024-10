Jesienne hity. Warto je wpisać na listę zakupów

Nowy sezon oznacza nowe zakupowe perełki na horyzoncie. Jeśli aktualnie szukasz bogatego serum do twarzy, uwodzicielskiego zapachu czy modnych spodni, to znalazłaś się w odpowiednim miejscu. Oto zestawienie z kilkunastoma niezbędnikami na jesień 2024.

Emulgujące masełko do zmywania makijażu i SPF, Veoli Botanica, 100 zł

Dotychczas myślałam, że nie znajdę nic lepszego niż masełko do demakijażu od Miya, którego używam, odkąd tylko pojawiło się na rynku. Jednak teraz mianem mojego faworyta muszę ochrzcić inny produkt, czyli masełko do zmywania makijażu i SPF od Veoli Botanica, które powstało we współpracy z Sandrą Kubicką.

Już przy pierwszym użyciu zauważyłam, że znacznie lepiej domywa makijaż, ponieważ wcześniej zdarzało mi się wyjść spod prysznica z resztkami tuszu do rzęs pod oczami. Produkt ten posiada też dwie inne zalety, dzięki którym zyskał przewagę – przepiękny zapach marakui oraz sprytne, przekręcane opakowanie do dozowania produktu. Koniec ze wsadzaniem ręki do słoiczka! A chyba dla każdego było to niewygodne i uciążliwe.

Serum nawilżające Hyalurogel, Mixa, 50 zł

Wraz z pierwszymi dniami jesieni warto przygotować swoją skórę na trudniejsze warunki, przede wszystkim dogłębnie ją nawilżając. Tutaj niezwykle pomocne może okazać się serum nawilżające, które zawiera wysokie stężenie trzech składników aktywnych: niacynamidu, prowitaminy B5 i kwasu hialuronowego. Dzięki niemu przesuszona po lecie skóra doznaje ukojenia, a w efekcie jest miękka i pełna blasku. Do stosowania każdego poranka przed ulubionym kremem – jak znalazł!

Double Serum, Clarins, 435 zł (30 ml)

Ten produkt jest jak muśnięcie luksusu, a wpływa na to przede wszystkim zapach oraz oleista i bogata, a zarazem niezwykle lekka konsystencja. Double serum od Clarins zachwyciło mnie już od pierwszego użycia. Stosuję je codziennie wieczorem od miesiąca, a moja cera każdego ranka jest gładka i promienna.

Specjalnie komponowana formuła zainspirowana epigenetyką ma za zadanie opóźniać proces starzenia. Nowa odsłona kultowego serum bazuje już nie tylko na kurkumie, ale i niewykorzystywanej do tej pory w kosmetyce lasecznicy trzcinowatej. Dodatkowym plusem produktu jest eleganckie opakowanie z poręczną pompką.

Przeciwzmarszczkowy krem niwelujący worki pod oczami. Yves Rocher, 100 zł

Marzysz o świeżym spojrzeniu? Zwróć zatem uwagę na krem od Yves Rocher, który aktualnie na stronie producenta jest przeceniony ze 140 na 100 zł. Innowacyjna formuła bazująca na przypołudniku kryształowym zawiera czysty składnik aktywny, który pobudza skórę do produkcji kolagenu. Dlatego dzięki temu produktowi delikatna i niezwykle cienka skóra wokół oczu staje się bardziej sprężysta. Dla osób, które borykają się z kompleksem worków pod oczami, to strzał w dziesiątkę.

Maska do włosów Professional Keratin Mask, Revoss, 15 zł

Jesień nie jest dobrym okresem również dla włosów, które mają wtedy tendencję do wypadania i utraty blasku. Dlatego już teraz warto sięgnąć po maskę z keratyną, dzięki której pasma są bardziej wytrzymałe i sprężyste, odporne na uszkodzenia stylizacyjne i zdecydowanie bardziej lśniące. Efekt jak z salonu bez wychodzenia z domu.

Szczotka do włosów Fingerbrush, Olivia Garden, 75 zł

Warto pamiętać, że październik stoi pod znakiem działań na rzecz profilaktyki nowotworu piersi, a Olivia Garden ruszyła z akcją, której zadaniem jest zebranie funduszy dla Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". Marka w ramach limitowanej kolekcji wypuściła do sprzedaży kultowe szczotki Fingerbrush w dwóch odcieniach różu, by z zebranych pieniędzy wesprzeć fundację, która pomaga kobietom walczącym rakiem piersi, a także propaguje wiedzę na temat prewencji.

Peeling do ust Blood Orange, Lush, 55 zł

Jeśli na coś warto czekać jesienią, to z pewnością na halloweenową kolekcję marki Lush. Oprócz genialnych kul do kąpieli w kształcie dyni czy czaszki, w tym roku otrzymaliśmy też peeling do ust Blood Orange, dzięki któremu spierzchnięte wargi nie będą problemem w tym sezonie. Produkt składa się z naturalnego cukru, olej jojoba oraz olejku z organicznej pomarańczy. Nawet nie trzeba się domyślać, jak to soczyście pachnie!

Tusz do rzęs LashGenius, Avon, 40 zł

Fanki produktów Avon z pewnością będą zachwycone faktem, że marka weszła właśnie do Rossmanna. Teraz wszystkie hity będzie można dorwać od ręki. Na listę jesiennych zakupów kosmetycznych warto zapisać pogrubiający i wydłużający tusz LashGenius. Producent chwali się specjalnie wyprofilowaną szczoteczką, która dociera do trudno dostępnych miejsc, oraz trwałością bez kruszenia i rozmazywania.

Runway Lip Color, Tom Ford Beauty, 285 zł

Jeśli chodzi o makijaż, jesienią sięgamy zarówno po cięższe, bardziej kryjące podkłady, jak i ciemniejsze kolory cieni, kredek czy szminek. I chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego absolutnym niezbędnikiem w kosmetyczne na kolejne miesiące będzie oczywiście czerwona szminka. Piękny, głęboki odcień na miarę Hollywood proponuje Tom Ford Beauty. Chcesz poczuć się niczym Angelina Jolie na czerwonym dywanie w Wenecji? Sięgnij po odcień 16 Scarlet Rouge, który właśnie podczas premiery filmu "Maria" miała na sobie gwiazda.

Woda perfumowana Sì Passione Intense, Armani, 430 zł (30 ml)

Nowa odsłona Si to coś, na co czekają wszyscy fani tego kultowego zapachu. Teraz otrzymaliśmy wersję dość ciężką, czyli raczej wieczorową, głęboką i przyciągającą. Wydawać by się mogło, że połączenie czarnej porzeczki z akordami jaśminu będzie lekkie, jednak całość została podbita nutami drzewnymi, wanilią oraz paczulą. Na oklaski zasługuje też przepięknie zaprojektowany flakon do ponownego napełniania.

Jeansy z kantem typu high waist, Answear LAB, 350 zł

Jeśli chodzi o ubrania na sezon jesień-zima 2024/2025 warto przyjrzeć się limitowanej kolekcji NoRegrets od Answear Lab. Znajdują się w niej m.in. płaszcze wełniane i skórzane, modne sukienki w stylu boho oraz naszyjniki i bransoletki z kamieni naturalnych. Jednak moją uwagę zwróciły spodnie w kant, które tworzą coś pomiędzy elegancją i casualem, a dodatkowo znajdą się na liście najgłośniejszych trendów sezonu, co już jakiś czas temu potwierdzili najsłynniejsi projektanci.

Dwustronna kurtka bomber Sebanne, Bizuu, 1000 zł

Nie da się ukryć, że w najbliższych miesiącach najistotniejszym elementem garderoby będzie okrycie wierzchnie. Dwustronna kurtka od Bizuu to coś, co urzekło mnie ze względu na połączenie stylowego projektu z funkcjonalnością. Z jednej strony pastelowy róż z błyszczącym wykończeniem, haftowanym logotypem Bizuu i marszczonymi rękawami, z drugiej – pikowany matowy materiał w kolorze khaki, łączy elegancję z casualowym sznytem.

Plecak miejski damski SKYLARK pink, Wings, 140 zł

Jeśli tak jak ja, masz dość noszenia torby z laptopem, być może ta alternatywa przyciągnie twoją uwagę. Plecak od Wings dzięki satynowemu wykończeniu jest nie tylko niezwykle stylowy (będzie pasował zarówno do stylizacji luźnych, jak i eleganckiego płaszcza), ale przede wszystkim pojemny i funkcjonalny. Zawiera kieszeń na laptopa 14 cali, komorę główną oraz inne przydatne kieszonki i, co ważne, został wykonany z wodoodpornej tkaniny. Genialne rozwiązanie do szkoły, na uczelnię i do pracy.

